Thiago Neves, do Cruzeiro, e Eduardo da Silva, do Atlético (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, nessa quarta-feira (dia 12) à noite, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, caiu para a 15ª colocação, com 15 pontos, três pontos acima da zona de rebaixamento. A equipe mineira ficou em 5º lugar, com 20 pontos.

Essa foi a quinta partida seguida do Atlético sem vitórias. A má fase provocou vários protestos na Arena durante o jogo. Os principais alvos de xingamentos foram a diretoria e os jogadores.

O novo técnico do Atlético, Fabiano Soares, não pode comandar o time do banco de reservas. O contrato dele não foi registrado a tempo no BID da CBF. Com isso, o auxiliar Kelly orientou os atletas. No entanto, Fabiano comandou o treinamento de véspera e participou das decisões para formatar a equipe para o jogo.

ESTILO DE JOGO

O Atlético mudou sua maneira de jogar. Com Eduardo Baptista, o time tentava atacar de forma mais compacta, com passes curtos e triangulações. Agora, com Fabiano Soares e Kelly, a equipe desistiu de trocar passes mais criativos e abusou dos cruzamentos. A bola direta para a área foi uma jogada repetida à exaustão. O time tentou 42 cruzamentos em 90 minutos. A média da equipe na competição era de 16 cruzamentos por jogo. A nova estratégia não funcionou e o desempenho em campo foi pífio.

ESCALAÇÕES

O Atlético não tinha Rossetto, lesionado. Paulo André, Lucho González e Douglas Coutinho foram poupados, devido ao desgaste físico. Pablo ficou fora para resolver problemas particulares. A principal novidade no time era a volta de Eduardo da Silva, que não atuava há um mês e jogou como meia ofensivo centralizado. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com Nikão na direita e Sidcley na esquerda. O Cruzeiro não tinha Dedé, Manoel, Raniel, Arrascaeta, Judivan, Robinho, Hudson e Ariel Cabral.

PRIMEIRO TEMPO

O Cruzeiro teve facilidade para trocar passes no meio-campo e para se aproximar do gol. A técnica de Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis fez a diferença. O Atlético foi burocrático e repetitivo com a bola, tentando apenas os cruzamentos e desistindo totalmente de qualquer outro tipo de jogada. Essa estratégia rendeu apenas duas chances para o time paranaense, ambas desperdiçadas por Sidcley na cara do gol. Já a equipe mineira colocou uma bola na trave aos 11 minutos (em chute de longa distância de Lucas Silva) e fez o gol aos 27, após bela troca de passes de Thiago Neves e Alisson, que terminou em finalização de Lucas Romero.

PROTESTOS

O fraco futebol do time da casa foi alvo de protestos já no intervalo. Após o apito final do primeiro tempo, a torcida gritou “vergonha, vergonha”. Na volta do intervalo, o atacante Ederson foi substituído pelo meia-atacante Matheus Anjos. Com isso, Eduardo da Silva virou centroavante e Matheus Anjos jogou como meia ofensivo centralizado. O esquema seguiu o 4-2-3-1.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético ate tentou variar um pouco o repertório no início do segundo tempo, mas acabou voltando à tática dos cruzamentos. O Cruzeiro recuou e reduziu o ritmo, esperando um erro do adversário para atacar. Aos 27, saiu Nicolas e entrou Cascardo, que é lateral-direito e foi improvisado na meia-direita. Sidcley virou lateral-esquerdo. O 4-2-3-1 foi mantido. O Atlético levou algum perigo, mas com pouca organização. Aos 40, o Cruzeiro fez 2 a 0. Thiago Neves chutou, Weverton espalmou e Rafael Marques aproveitou o rebote.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 12 finalizações (6 certas), 61% de posse de bola, 9 escanteios e 86% de precisão nos passes e lançamentos. O Cruzeiro somou 13 finalizações (5 certas), 1 escanteio e 81% nos passes e lançamentos. Os dados são do WhoScored.

ATLÉTICO 0 x 2 CRUZEIRO

Atlético: Weverton; Jonathan (Yago), Wanderson, Thiago Heleno e Nicolas (Cascardo); Otávio, Eduardo Henrique, Nikão, Eduardo da Silva e Sidcley; Ederson (Matheus Anjos). Técnico: Fabiano Soares

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Murilo, Leo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva (Nonoca), Elber (Rafael Marques), Thiago Neves e Alisson; Rafael Sobis (Sassá). Técnico: Mano Menezes

Gols: Lucas Romero (27-1º) e Rafael Marques (40-2º)

Cartões amarelos: Henrique (C). Thiago Heleno, Matheus Anjos (A).

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Público: 15.984 total

Renda: R$ 212.070,00

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

11 – Lucas Silva arrisca de longe. A bola bate no ângulo da trave.

13 – Pressão do Atlético. Depois de escanteio, Nikão pega rebote fora da área e chuta ao lado do gol.

27 – Gol do Cruzeiro. Thiago Neves e Alisson fazem boa jogada. Lucas Romero recebe na área e chuta no canto.

36 – Ederson cruza da esquerda. Sidcley entra livre e deixa a bola passar, desperdiçando boa chance.

40 – Otávio chuta de fora da área. Fábio espalma.

46 – Nikão cruza da direita. Sidcley recebe livre na segunda trave e cabeceia para fora.

Segundo tempo

5 – Eduardo da Silva toca para Matheus Anjos, que chuta de fora da área. Fábio defende no canto.

6 – Weverton intercepta ataque fora da área e erra o passe. Rafael Sobis tenta o gol por cobertura, de longe. A bola vai ao lado.

11 – Elber chuta de longe. A bola passa perto, sobre o gol.

18 – Alisson recebe na área e chuta cruzado. Weverton segura.

29 – Cascardo cruza rasteiro. Nikão recebe na meia-lua e chuta no meio do gol. Fábio defende.

40 – Gol do Cruzeiro. Thiago Neves chuta cruzado. Weverton espalma. Rafael Marques pega o rebote e marca.