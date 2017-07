Com autoridade, Cruzeiro vence fora de casa e aumenta crise do Atlético-PR

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Dois dias após a saída do técnico Eduardo Batista e do diretor Paulo Autuori, além dos desligamentos de Grafite e Carlos Alberto, o Atlético-PR recebeu o Cruzeiro para tentar dar fim ao momento conturbado no clube, mas levou outro duro golpe e saiu com a derrota amarga por 2 a 0. Lucas Romero e Rafael Marques foram os responsáveis pelo triunfo celeste na partida. Essa foi a primeira vez que o Cruzeiro alcançou duas vitórias seguidas neste Brasileiro. Do outro lado, o Atlético-PR já chega à marca de três partidas seguidas sem triunfar. Com o resultado, o Atlético-PR permanece com 15 pontos e voltou a flertar com a zona de rebaixamento. Já o Cruzeiro vai aos 20 pontos e dorme na quinta colocação, ocupando a zona d classificação para a Libertadores. Na próxima rodada, o Atlético-PR tem uma situação mais complicada para tentar a recuperação, pois enfrenta o invicto e líder Corinthians na Arena da Baixada, neste sábado, às 19h. O Cruzeiro tentará manter a boa fase diante do Flamengo, no Mineirão, domingo, às 16h. Embora tenha ficado menos tempo com a bola, o Cruzeiro passou segurança na hora de defender e mostrou ser objetivo nos momentos ofensivos. Com calma e bastante equilibrado em campo, o time contou com o bom rendimento de seus meias e atacantes para encontrar espaços, inverter jogadas e posições quando era preciso, e dar justiça ao placar ainda no primeiro tempo. Romero foi quem fez o primeiro gol, aos 27min. Apesar do ligeiro toque de drama em parte da etapa final, o Cruzeiro soube se portar bem e controlar a partida para administrar o jogo e matar a partida já nos cinco minutos finais, com Rafael Marques. ATLÉTICO-PR Weverton; Jonathan (Yago), Wanderson, Thiago Heleno, Nicolas (Cascardo); Otávio, Eduardo Henrique, Sidcley; Nikão, Eduardo da Silva, Éderson (Matheus Anjos). T.: Kelly CRUZEIRO Fábio; Lucas Romero, Leo, Murilo, Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Silva (Nonoca), Thiago Neves, Elber (Rafael Marques), Alisson; Rafael Sobis (Sassá). T.: Mano Menezes Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Juiz: Braulio da Silva Machado (SC/CBF) GOLS: Lucas Romero, aos 27min do 1º tempo; Rafael Marques, aos 40min do 2º tempo Cartões amarelos: Thiago Heleno, Cascardo, Otávio (Atlético-PR); Henrique (Cruzeiro)