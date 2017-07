Vasco vence primeira fora com goleada sobre o Vitória

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro rubro-negro Kanu, definitivamente, foi o personagem do jogo na noite desta quarta-feira, no estádio Barradão, em Salvador (BA). Com um gol contra no primeiro tempo, um a favor no segundo e um cartão amarelo por reclamação, o jogador foi decisivo, mas não evitou a derrota do Vitória para o Vasco por 4 a 1. Este foi o primeiro resultado positivo como visitante do time cruzmaltino neste Campeonato Brasileiro. Os outros gols vascaínos foram marcados por jovens revelados na base: Thalles, de 22 anos, Paulo Vitor, de 18, e Guilherme Costa, de 23. O resultado quebrou um imenso tabu que já durava 26 anos. A última derrota do Vitória para o Vasco em casa havia sido em 1991, quando os cariocas venceram por 1 a 0, com gol de Sorato. O Vitória segue com um desempenho muito ruim como mandante neste Campeonato Brasileiro. Até agora soma apenas cinco pontos em sete partidas disputadas (uma vitória, dois empates e quatro derrotas). O resultado manteve o time baiano na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 12 pontos. Já o Vasco, que se recuperou da derrota em casa para o Flamengo, está em sétimo, com 19. Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Santos no Engenhão. O estádio São Januário está interditado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da confusão após o clássico contra o Flamengo no fim de semana passado. Já o Vitória enfrentará o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque. VITÓRIA Fernando Miguel, Patric, Kanu, Ramon (Fred), Geferson; René (Paulinho), Cleiton Xavier, Yago (Neilton), Carlos Eduardo; David, André Lima. T.: Alexandre Gallo VASCO Martin Silva; Madson, Jomar, Rafael Marques, Ramon; Jean, Wellington, Yago Pikachu (Paulinho), Escudero (Guilherme Costa), Wagner; Thalles (Paulo Victor). T.: Milton Mendes Estádio: Barradão, em Salvador (BA) Juiz: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI) Cartões amarelos: Gefferson, Fred, Carlos Eduardo, Kanu (Vitória); Wellington, Thalles (Vasco) Gols: Kanu (contra), aos 13 minutos do primeiro tempo (VAS); Kanu, aos 25 minutos do segundo tempo (VIT); Thalles, aos 29 minutos do segundo tempo (VAS); Paulo Vitor, aos 46 minutos do segundo tempo (VAS); Guilherme Costa, aos 49 minutos do segundo tempo (VAS)