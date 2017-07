Briga entre torcedores do Corinthians e Palmeiras deixa um ferido em SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma briga entre torcedores do Corinthians e Palmeiras terminou com uma pessoa esfaqueada na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (13). Dois suspeitos foram detidos. O palmeirense Leandro de Paula, 38, foi esfaqueado no abdômen na rua General Olímpio, a cerca de 2 km do Allianz Parque, onde ocorreu o jogo entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta (12). Leandro e dois amigos voltavam de carro para casa no bairro Valparaiso, em Santo André (ABC Paulista), por volta da 0h30. O trio começou a ser xingado por corintianos quando parou o carro no sinal vermelho, segundo um dos amigos da vítima que pediu para não ser identificado. Segundo o jovem, Leandro ficou irritado e desceu do carro para discutir com os três corintianos que aparentavam estar estar bêbados. Um deles estava com um facão na mão, partiu para cima da vítima e a esfaqueou. "Eu e meu amigo fomos para ajudar, mas outro tirou uma faca do bolso", falou o jovem. Os dois amigos colocaram Leandro dentro do carro e o levaram a Santa Casa de São Paulo, onde permanece internado. "Ele perdeu muito sangue e está grave", disse o jovem, que ainda tinha marcas de sangue no agasalho do Palmeiras que usava. O amigo da vítima disse que o trio costuma ir assistir os jogos do Palmeiras e nunca tinham se envolvido em brigas. Na noite desta quarta, eles tinham assistido ao jogo em um bar em frente ao estádio, pois não tinham conseguido ingresso. Os dois suspeitos foram detidos e levados ao 91º DP (Ceagesp), onde foram reconhecidos pelos amigos da vítima. Um facão e uma barra de ferro foram apreendidas pela polícia.