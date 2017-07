Não consegui encontrar ainda a equipe ideal, diz Cuca

ALEX SABINO E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contratado há quase 70 dias, Cuca admitiu nesta quarta-feira (12), após derrota para o Corinthians, que ainda não conseguiu dar padrão de jogo e nem encontrou a formação considerada titular do Palmeiras. Em 18 partidas desde que retornou ao time alviverde, o treinador repetiu a mesma equipe apenas nos dois primeiros jogos -vitórias sobre Vasco, pelo Brasileiro, e Inter, pela Copa do Brasil. "Sou muito realista. Não consegui definir ainda o Palmeiras, não consegui definir a lateral, dar sequência para eles. Dizer para eles: 'vocês são meus titulares, vão', Não consegui definir o centroavante. Não é porque eu não quero. Mas é culpa minha", disse o treinador palmeirense logo após a derrota para o Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Você não define time porque não encontrou aquele que dá confiança para ter uma sequência. Ano passado eu tinha. Eu ainda não consigo encontrar. Machuca um, não tem condição ideal do outro, por questão física ou técnica, e você tem que ir mudando", acrescentou Cuca, que afirmou que a pressão da torcida também gera instabilidade nos jogadores. Desde que foi contratado, Cuca já utilizou na lateral direita Jean, que está machucado, Mike, Fabiano e Tchê Tchê. Contra o Corinthians, até o atacante Roger Guedes atuou no setor durante o segundo tempo. Do lado esquerdo, Egídio, Zé Roberto e Michel Bastos já foram escalados. Na entrevista, o comandante da equipe alviverde evitou criticar a montagem do elenco, o mais caro do país. Neste ano, o clube gastou mais de R$ 120 milhões em contratações. "A gente não pode ser covarde de culpar quem contratou. O time é bom, o elenco é bom. Se ele não está jogando tudo que pode, a culpa é de quem treina, sou eu. A responsabilidade, já falei, é minha", disse. FOCO É COPA DO BRASIL E LIBERTADORES Cuca também admitiu na entrevista que será muito difícil o Palmeiras brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está na sexta colocação com 19 pontos, 16 a menos do que o líder Corinthians. "Fica difícil sonhar com o título do Brasileiro. Temos que brigar no Brasileiro por uma vaga na Libertadores, de preferência ficar entre os quatro primeiros", afirmou Cuca. "O mata-mata tem que ser o nosso carro-chefe", acrescentou ele citando os confrontos contra o Cruzeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e diante do Barcelona, pela Libertadores. O duelo contra o time mineiro está marcado para o dia 26 no Mineirão. Já o confronto contra os equatorianos será dia 9 de agosto, no Allianz Parque.