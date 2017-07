Ariana Grande é nomeada cidadã honorária de Manchester

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Ariana Grande, 24, é agora uma cidadã honorária de Manchester, na Inglaterra. O título foi dado pelo presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Richard Leese, nesta quarta (12), pela resposta da artista ao ataque terrorista de 22 de maio. No dia, uma explosão do lado externo da Manchester Arena, onde a cantora se apresentava, deixou 22 mortos. Segundo Leese, "teria sido compreensível" se a artista, que realizou um show na cidade para arrecadar um fundo de emergência após o ocorrido, "não quisesse voltar a ver esse lugar". "Seria muito compreensível se Ariana nunca mais quisesse colocar seus pés em Manchester. Porém, ao contrário, ela decidiu não se apresentar em outro local antes de fazer um show em nossa cidade novamente. Além disso, ela arrecadou fundos para as vítimas do atentado com sua performance no show beneficente que realizou aqui e trouxe paz e conforto para seus fãs", disse Leese. Realizado no dia 4 de junho no estádio Old Trafford, o festival "One Love" contou com Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, The Black Eyed Peas, Little Mix e Niall Horan, do One Direction. Os lucros obtidos com as vendas dos ingressos foram doados para as famílias das vítimas.