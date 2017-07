Dallas Cowboys é o time mais valioso do mundo, diz revista; United é 3º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem da revista americana "Forbes", o Dallas Cowboys, franquia da NFL, é o time esportivo mais valioso do mundo com valor estimado de US$ 4,2 bilhões (R$ 13,55 bilhões). O Manchester United, com valor estimado de US$ 3,69 bilhões (R$ 11,9 bilhões) aparece na terceira posição e é o líder entre os clubes de futebol. O New York Yankees, franquia da MLB, é o vice-líder da lista com valor estimado de US$ 3,7 bilhões (R$ 11,94 bilhões). Completam o ranking dos cinco primeiros o Barcelona, com US$ 3,64 bilhões (R$ 11,74 bilhões) e o Real Madrid, com (R$ 11,55 bilhões). A lista conta exclusivamente com clubes de futebol e franquias esportivas dos Estados Unidos. Estão representadas a NFL, liga de futebol americano, a NBA, liga de basquete, e a MLB, liga de beisebol. Veja os times mais valiosos do mundo segundo a Forbes: 1 - Dallas Cowboys (NFL) – R$ 13,55 bilhões 2 - New York Yankees (MLB) – R$ 11,94 bilhões 3 - Manchester United (Futebol) – R$ 11,9 bilhões 4 - Barcelona (Futebol) – R$ 11,74 bilhões 5 - Real Madrid (Futebol) – R$ 11,55 bilhões 6 - New England Patriots (NFL) – R$ 10,97 bilhões 7 - New York Knicks (NBA) – R$ 10,65 bilhões 8 - New York Giants (NFL) – R$ 10 bilhões 9 - San Francisco 49ers (NFL) - R$ 9,68 bilhões 9 - Los Angeles Lakers (NBA) – R$ 9,68 bilhões 11 - Washington Redskins (NFL) – R$ 9,52 bilhões 12 - Los Angeles Rams (NFL) – R$ 9,35 bilhões 13 - New York Jets (NFL) – R$ 8,87 bilhões 13 - Los Angeles Dodgers (MLB) – R$ 8,87 bilhões 15 - Bayern Munich (Futebol) – R$ 8,74 bilhões 16 - Chicago Bears (NFL) – R$ 8,71 bilhões 16 - Boston Red Sox (MLB) – R$ 8,71 bilhões 18 - Chicago Cubs (MLB) – R$ 8,65 bilhões 19 - San Francisco Giants (MLB) – R$ 8,55 bilhões 20 - Houston Texans (NFL) – R$ 8,39 bilhões 20 - Golden State Warriors (NBA) – R$ 8,39 bilhões 22 - Philadelphia Eagles (NFL) – R$ 8,06 bilhões 22 - Chicago Bulls (NBA) – R$ 8,06 bilhões 24 - Denver Broncos (NFL) – R$ 7,74 bilhões 25 - Miami Dolphins (NFL) – R$ 7,68 bilhões 26 - Green Bay Packers (NFL) – R$ 7,58 bilhões 27 - Baltimore Ravens (NFL) – R$ 7,42 bilhões 28 - Pittsburgh Steelers (NFL) – R$ 7,26 bilhões 29 - Seattle Seahawks (NFL) – R$ 7,26 bilhões 30 - Minnesota Vikings (NFL) – R$ 7,10 bilhões 30 - Boston Celtics (NBA) – R$ 7,10 bilhões 32 - Indianapolis Colts (NFL) – R$ 7,03 bilhões 33 - Atlanta Falcons (NFL) – R$ 6,87 bilhões 34 - Oakland Raiders (NFL) – R$ 6,77 bilhões 35 - Manchester City (Futebol) – R$ 6,72 bilhões 36 - Los Angeles Chargers (NFL) – R$ 6,71 bilhões 37 - Carolina Panthers (NFL) – R$ R$ 6,69 bilhões 38 - Arizona Cardinals (NFL) – R$ 6,53 bilhões 39 - Tennessee Titans (NFL) – R$ 6,45 bilhões 39 - Los Angeles Clippers (NBA) – R$ 6,45 bilhões 39 - New York Mets (MLB) – R$ 6,45 bilhões 42 - Jacksonville Jaguars (NFL) – R$ 6,29 bilhões 43 – Arsenal (Futebol) – R$ 6,23 bilhões 44 - Kansas City Chiefs (NFL) – R$ 6,06 bilhões 45 - Cleveland Browns (NFL) – R$ 5,97 bilhões 46 – Chelsea (Futebol) – R$ 5,95 bilhões 47 - Tampa Bay Buccaneers (NFL) – R$ 5,81 bilhões 47 - Brooklyn Nets (NBA) – R$ 5,81 bilhões 47 - St Louis Cardinals (MLB) – R$ 5,81 bilhões 50 - New Orleans Saints (NFL) – R$ 5,65 bilhões 50 - Los Angeles Angels of Anaheim (MLB) – R$ 5,65 bilhões