'Com dois filhos para criar, não posso ficar parada', diz Fernanda Gentil, que estreia como dubladora

SARAH MOTA RESENDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Queria agradecer a paciência de todos que me acompanharam hoje no Esporte Espetacular de manhã, agora à tarde no Faustão e gostaria de avisar que neste momento to cavando uma vaguinha no Fantástico." Assim foi o último domingo (9) de Fernanda Gentil, 30. Na publicação, feita na rede social Instagram, ela ainda emendou: "Mas tá difícil; vou mandar um 'whats' pra Poliana [Abritta, apresentadora do Fantástico, da Globo], qualquer coisa aviso aqui." É fato, ela está em todas. Comanda o Esporte Espetacular, apresenta o Convocadas, da rádio Globo, cuida da Caslu, uma organização beneficente que capta recursos para ajudar outras instituições que atendem crianças. Mãe de dois pequenos --Lucas, 9, e Gabriel, 1-- ela também é professora. Num curso no Rio de Janeiro (RJ), dá aulas de apresentação. Ufa, para, respira. "Nananinanão", nada disso. "Com dois filhos para criar, não posso ficar parada", diz Fernanda, que agora estreia como dubladora no filme Carros 3. A animação da Disney, a terceira da franquia, gira em torno da história do lendário corredor Relâmpago McQueen, que, surpreendido pela nova geração, é repentinamente afastado do esporte que ama. "Gosto de desafio, de sair da inércia. Comecei a pensar no que mais eu podia fazer e no que eu tinha vontade de aprender e aí apareceu a dublagem", diz. Na animação que estreia nesta quinta (13), ela dá voz a Natália Certeza, uma jornalista do ramo do automobilismo. É uma personagem quase que arrogante de tanto que sabe. O convite veio na mesma semana em que começou a procurar um curso de dublagem. Tão rápida quanto a oferta foi a preparação, que aconteceu durante as fases de teste. "Eu ia gravando, regravando, gravando, regravando", afirma Fernanda. "Na hora de gravar pra valer, em meio dia --começamos na hora do almoço a acabou de tardinha-- já estava tudo pronto. Difícil mesmo foi conseguir passar emoção para o personagem só com a voz", conta. "Na televisão, a gente tem a expressão corporal, a expressão facial. Na dublagem, só podemos usar as cordas vocais, então precisa trabalhar bem o tom de voz. E tempo da fala e o respiro da personagem precisam ser iguais aos meus." FAMÍLIA "Nesse ritmo de trabalho, a família tende a crescer já que a condição para aumentar a prole é ter espaço físico, preparo psicológico e financeiro", diz." Pretendo, sim, ter mais filhos." Em junho, Fernanda, que namora a jornalista Priscila Montandon, 34, participou do "Caldeirão na Idade da Tela", atração on-line da Globo apresentada por Luciano Huck, 45. No programa, ela falou sobre como lida com as críticas em redes sociais --no começo do ano, foi chamada de "sapatão" por um internauta no Twitter. "Temos que ter um filtro natural. Se você deixar tudo te abalar, não dá um passo a frente, não sai de casa", disse ao colega de emissora. "Sempre que eu penso que é bom demais pra ser real, eu lembro: é uma mulher. E eu sei; esse é um grande porém. Mas se a gente se organizar, dá pra saber direitinho qual maquiagem é de quem".