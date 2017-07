Decisão de Rodrigo Maia permite troca-troca na CCJ

DANIEL CARVALHO E LUIZA FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), permitiu o troca-troca de integrantes da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) promovida pelo governo para tentar garantir a salvação do presidente Michel Temer. O deputado Pepe Vargas (PT-RS) havia apresentado uma questão de ordem em que questionava a substituição dos membros da CCJ desde a data de recebimento da solicitação de instauração de processo contra Temer. Maia indeferiu a questão de ordem. O presidente da Câmara alegou "não haver qualquer restrição especial à prerrogativa dos líderes [...] de substituírem os membros de suas respectivas bancadas na CCJC durante a tramitação de solicitação para instauração de processo, nas infrações penais comuns, contra o presidente da República". A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) também negou o pedido apresentado pela oposição de reverter as trocas na comissão.