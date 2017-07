Cinco dicas de atividades para fazer com as crianças nas férias de julho

Chegaram as férias de julho! Aquela época ideal para fazer programas bacanas e passeios diferentes com os filhos. As crianças estão cheias de disposição, no entanto, muitos pais não conseguem tirar férias no meio do ano e precisam se virar nos 30 com o tempo livre que têm para aproveitar com os filhos.

Nessas situações, muitas famílias acabam optando por deixar as crianças na colônia de férias oferecida pela escola. Além de participar de atividades educativas, os pequenos se divertem, aprendem brincadeiras diferentes e fazem novas amizades.

A psicopedagoga e diretora da Escola Atuação Esther Cristina Pereira dá algumas dicas de atividades que são realizadas com as crianças na colônia de férias da escola e podem ser feitas em casa:

- Lego: pode parecer apenas diversão, mas quando a criança brinca com lego ela estimula o raciocínio matemático e espacial, pois precisa pensar em como as peças devem ser organizadas e quão grande ou pequena a criação deve ser;

- Resgatar brincadeiras antigas: antigamente a diversão era juntar os amigos e brincar na rua, sem perceber a hora passar. As brincadeiras preferidas como pular amarelinha ou corda, dança das cadeiras, esconde-esconde e queimada são facilmente resgatadas durante o período das férias. No tempo em que quase tudo pode ser comprado, é importante que as crianças aprendam o valor de uma simples brincadeira como pular corda, por exemplo;

- Passeio em parques e museus: esses lugares possibilitam às crianças estar em contato com a natureza e conhecer obras de arte que são de grande importância para estimular o lado cultural dos pequenos;

- Bingo: experimente jogar em duplas para que as crianças saibam a importância de ajudar e pensar no próximo. A atividade ajuda a melhorar a interpretação dos números e favorece a troca de conhecimentos. Antes da brincadeira, os pequenos podem criar as próprias cartelas, com colagens e recortes.

- Atividades culinárias: que tal levar os pequenos para dentro da cozinha e ensinar a fazer pipoca ou brigadeiro? Também vale colocar eles para ajudar a enxugar a louça, por exemplo. Assim, a família se diverte e não pesa para ninguém.