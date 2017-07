Ferrari testa nova proteção em corrida contra o tempo para estreia em 2018

JULIANNE CERASOLI SILVERSTONE, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Primeiro foi o chamado halo, uma haste que ficou conhecida pelo apelido de "chinelo havaianas" devido ao seu formato e que foi reprovado pelos pilotos. Agora é o escudo que vai começar a ser testado nesta sexta-feira (14), nos treinos livres do GP da Inglaterra. A peça, um visor colocado na parte da frente do cockpit, visa aumentar a segurança na região da cabeça dos pilotos, e é a nova aposta da Federação Internacional de Automobilismo, que está decidida a implementar algum tipo de proteção adicional já em 2018. Para isso, a entidade tem corrido contra o tempo, trabalhando com a empresa italiana Isoclima, que produz equipamentos voltados ao automobilismo, para adiantar a programação inicial, de iniciar os testes apenas em setembro, no GP da Itália. Mas Felipe Massa explica que um veredicto sobre a novidade só poderá ser dado depois que os pilotos andarem na pista com o escudo. “São vários os fatores: o sol, a chuva são várias situações em que você tem de entender se vai prejudicar e até causar um acidente”, avaliou o brasileiro ao UOL Esporte. “É importante que os carros comecem a usar. As equipes grandes vão querer testar o quanto antes. Assim que os pilotos começarem a passar seu feedback, se sentirem problemas, eles não vão deixar de falar. Quem guia o carro é a gente, então nossa opinião é o mais importante. Temos que executar essa mudança quando tivermos a certeza de que é a coisa 100% certa a fazer.” A Ferrari será a primeira equipe a testar a novidade, na primeira sessão de treinos livres para o GP da Inglaterra, e ainda não há um cronograma fechado para as próximas provas. A única imagem divulgada até agora utiliza como base um carro da Williams, mas Massa não sabe quando poderá provar o escudo. Por enquanto, o brasileiro só teve uma experiência com o halo ano passado. “A sensação não foi tão ruim. É lógico que é melhor andar sem do que com o halo, que foi o que eu testei. Mas era bem possível de usar, de se acostumar. É lógico que a mudança para o escudo é algo que temos de analisar -é difícil saber só de olhar." O GP da Inglaterra é a décima etapa do campeonato, que é liderado por Sebastian Vettel. O alemão tem 20 pontos de vantagem para Lewis Hamilton e 35 para Valtteri Bottas. Confira os horários do GP da Inglaterra Sexta-feira, 14 de Julho - Treino Livre 1 - 06h00 – 07h30 Treino Livre 2 - 10h00 – 11h30 - Sábado, 15 de Julho Treino Livre 3 - 06h00 – 07h00 Classificação - 09h00 – 10h00 - Domingo, 16 de Julho Corrida – 09h00