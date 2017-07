(foto: Reprodução/Instagram)

Os fãs de Gretchen têm mais um motivo para comemorar. A rainha do rebolado — e dos memes da internet — compartilhou na conta pessoal do Instagram na quarta-feira,12, uma boneca que é idêntica a ela, com o mesmo fugurino que ela usou no clipe "Swish Swish", de Haty Perry, feita pelo artistas especialista em biscuit Airlan Santos.

Gretchen está vivendo um momento importante na carreira, depois de participar do clipe Swish Swish, de Katy Perry, e da campanha de divulgação da série "Glow", da Netflix. Na noite de terça-feria, 11, ela festejou a boa fase em um jantar em família.