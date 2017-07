Muguruza atropela Rybarikova e avança para a final em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Garbine Muguruza está na final em Wimbledon. Nesta quinta-feira (13), a espanhola, 15ª colocada no ranking da WTA, venceu a eslovaca Magdalena Rybarikova, 87ª, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/1, para garantir sua classificação para a decisão. Muguruza dominou o jogo inteiro e não deu chances para Rybarikova. A espanhola precisou de apenas 1h04 para fechar a partida. Com o triunfo, Muguruza já igualou seu melhor resultado em Wimbledon. Em 2015, a tenista foi vice-campeã do Grand Slam, maior campanha de sua carreira na grama britânica até aqui. A espanhola venceu Roland Garros no ano passado para conquistar seu único título de torneios do tipo até agora. Na final, Muguruza vai enfrentar a vencedora do duelo entre a britânica Johanna Konta, sétima colocada no ranking, e a americana Venus Williams, 11ª, que se enfrentam pela segunda semifinal em Wimbledon. O jogo acontece ainda nesta quinta (13).