Programa ID Jovem é lançado em Campo Mourão

A Assessoria Especial de Juventude e a Secretaria Nacional de Juventude lançaram nesta quarta-feira (12) o programa ID Jovem no município de Campo Mourão. O evento aconteceu no Auditório do Núcleo Regional de Educação e contou com mais de 200 pessoas, entre jovens, professores, diretores de escolas da rede pública e funcionários dos Centros de Referências Especializados de Assistência Social (Creas) e Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de 24 municípios da região.



Criado em 2016, o programa permite acesso aos jovens de baixa renda ao benefício da meia-entrada para eventos culturais, esportivos e de lazer, além de reservar duas vagas gratuitas e duas com desconto nos veículos do sistema de transporte coletivo interestadual.



“No Paraná existem mais de 800 mil jovens aptos a utilizar esse benefício e o nosso esforço é capacitar o maior número de servidores para que estes se tornem multiplicadores e possam levar o ID Jovem a todos as cidades do nosso Estado”, disse o assessor especial de Juventude do Governo do Estado, Edson Lau Filho. Apenas em Campo Mourão são 6,2 mil jovens beneficiados pelo programa.



Para o lançamento em Campo Mourão, participaram da capacitação servidores públicos de Goioerê, Farol, Terra Boa, Rancho Alegre d'Oeste, Mamborê, Mariluz, Janiópolis, Boa Esperança, Quinta do Sol, Fênix, Engenheiro Beltrão, Arauna, Quarto Centenário, Luiziana, Iretama, Roncador, Campo Mourão, Campina da Lagoa, Barbosa Ferraz, Juranda, Altamira do Paraná, Nova Cantu e Moreira Sales.



Podem participar do programa os jovens na faixa de 15 a 29 anos que integrem famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que deve estar atualizado há pelo menos 24 meses. O governo federal disponibiliza aos beneficiários a possibilidade de emissão do cartão de identificação no site www.caixa.gov.br/idjovem.



“Este programa colabora para empoderar a juventude paranaense, oferecendo possibilidades de acesso à cultura, entretenimento e turismo, fatores imprescindíveis para resgatar a cidadania”, destacou Edson Lau.