Oposição tenta manobra para adiar votação de parecer contra Temer

DANIEL CARVALHO E LUIZA FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A oposição ao governo do presidente Michel Temer tenta uma manobra para adiar a votação do parecer do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) o que, pelo desenrolar da sessão, pode acontecer ainda nesta quinta-feira (13).

Segundo dois deputados contrários a Temer ouvidos pela reportagem, eles querem propor a Zveiter que faça alterações em seu parecer diante de sugestões apresentadas nos debates. Com isso, o relator pode pedir mais prazo para mexer em seu texto, o que faria a CCJ a adiar a votação na comissão. Consequência disso seria a impossibilidade de votar o relatório em plenário até esta sexta-feira (14).

No fim de semana ou na segunda-feira (17), o governo teria mais dificuldade de conseguir o quórum para votação, já que o recesso parlamentar começa no dia seguinte (18). Se o plano da oposição der certo, a votação no plenário da Câmara pode ficar para agosto, estendendo o desgaste do presidente Michel Temer.

Esta não é a primeira vez que se adota esta manobra. Em junho do ano passado, o Conselho de Ética manobrou e adiou para o dia seguinte a votação do relatório que pedia a cassação do mandato de Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A decisão foi anunciada pelo presidente do Conselho, José Carlos Araújo (PR-BA), a pedido do relator, Marcos Rogério (DEM-RO), ambos adversários de Cunha, diante da constatação de que Cunha seria absolvido caso a votação ocorresse naquele dia.