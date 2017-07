'Atacante defensivo', William Pottker é coringa de sistema do Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - William Pottker foi contratado com status de goleador. Artilheiro do último Brasileiro e do Paulista deste ano, craque da competição estadual em São Paulo, o atacante do Inter é sinônimo de poder ofensivo. Mas não é apenas assim que ele contribui com o time gaúcho. O principal movimento de recomposição treinado por Guto Ferreira tem nele o protagonista. Com a bola, o Inter se monta no 4-4-2 com meio-campo em losango. Rodrigo Dourado é o primeiro volante, pela direita Edenílson, na esquerda Felipe Gutiérrez e D'Alessandro mais próximo dos atacantes Nico López e Pottker. Mas uma vez que perca a bola, a movimentação da equipe para evitar sofrer ataques promissores começa com Pottker. O atacante sai da posição de frente e alinha com os meio-campistas aberto pela direita. Com isso, Edenílson recua e alinha com Rodrigo Dourado. Felipe Gutiérrez abre para o flanco esquerdo. Nico López centraliza no ataque e D'Alessandro fica logo atrás dele. Desta forma monta-se um 4-4-1-1, que varia para -4-1-4-1 quando D'Ale afunda e Dourado volta a ser primeiro marcador. "Faço minha parte. Na Ponte Preta eu também trabalhava assim. O bom é jogar, não importa onde ou como. Não tenho dificuldades e estou muito feliz", disse Pottker depois da vitória sobre o Ceará. "Meus companheiros correram muito, um jogo muito pesado, avançamos, recuamos, balançamos nossas linhas. Fizemos dois gols cedo e conseguimos a vitória", completou. PROTEÇÃO Uma das razões para o recuo de Pottker pela direita é a necessidade de auxiliar defensivamente Claudio Winck. O lateral do Inter tem vocação ofensiva e falhas em momentos de marcação. Com Pottker à frente, o time de Guto Ferreira ganha uma barreira a mais até a defesa. Além disso, o Inter identificou que a maioria dos gols sofridos por ele nasce em jogadas de flanco. Dificilmente algum adversário da Série B tenta entrar tocando pelo meio. Desta forma, o 4-4-2 em losango deixaria os lados menos protegidos. A modificação na fase defensiva tem por objetivo, também, reforçar os lados. "Só bola no pé não resolve. Tem que ter a bola no pé o maior tempo possível, mas pare recuperar tem que marcar. As grandes equipes do Inter sempre foram competitivas. Marcar quando tem que marcar, jogar quando pode jogar. A qualidade do nosso time é muito grande com a bola no pé. Sabemos conduzir o setor. Mas quando perdemos, tem que ter entrega para recuperar. Este equilíbrio entre a perda e a retomada da bola é que nos fará controlar o jogo e sermos cada vez mais fortes", disse o técnico Guto Ferreira. O Inter encara o CRB no próximo sábado (15) em Maceió. O jogo está marcado para as 16h30 (de Brasília).