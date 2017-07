A decisão do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, (TFR4), responsável por julgar o recurso de apelação criminal da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado a 9 anos e seis meses de prisão em regime fechado, poderá demorar mais de um ano. A condenação foi dada pelo juiz federal, Sérgio Moro, na última quarta-feira, 12. A análise tem como base o tempo da apelação criminal que absolveu o tesoureiro do PT João Vacarri Neto, que levou um ano e cinco meses. O processo foi aberto em segunda instância em19 de janeiro de 2016 e o julgamento ocorreu em 27 de junho.

Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro com um tríplex, localizado em um condomínio no Guarujá, litoral paulista. Segundo a acusação do Ministério Público, acatada pelo juíz, Lula teria recebido o tríplex como pagamento de propina resultado de três contratos firmado entre a empreiteira OAS e a Petrobras, entre 2006 e 2012.