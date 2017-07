Base governista tenta acelerar sessão da CCJ

DANIEL CARVALHO E LUIZA FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Deputados da base governista na CCJ abriram mão de se pronunciar sobre a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer para acelerar a sessão. Há 19 inscritos para falar, todos em defesa do parecer do relator, Sergio Zveiter (PMDB-RJ), que pediu a aceitação da denúncia contra o presidente. O governo orientou a base a não se inscrever e a retirar assinaturas para acelerar a tramitação. Após as falas dos deputados, o relator e a defesa do presidente podem se pronunciar. Depois, haverá uma votação e o parecer será aceito ou rejeitado por maioria dos presentes à sessão. A CCJ tem 66 integrantes.