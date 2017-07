SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Martin Scorsese vai reunir os atores Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci no longa "The Irishman". O filme vai adaptar o livro "I Heard You Paint Houses", de Charles Brandt. De Niro interpretará o protagonista Frank Sheeran, assassino de aluguel da máfia suspeito de estar envolvido na morte do sindicalista Jimmy Hoffa. De acordo com o site "Deadline", Pesci e Harvey Keitel assinaram os contratos para o longa que será exibido na plataforma de streaming Netflix. Al Pacino estaria a ponto de fechar o acordo. Será a primeira colaboração de Al Pacino com o diretor e a nona de De Niro, que trabalhou nos filmes "Mean Streets" (1973), "Taxi Driver" (1976), "New York, New York" (1977), "Touro Indomável" (1980), "O Rei da Comédia" (1982), "Os Bons Companheiros" (1990), "Cabo do Fear" (1991) e "Cassino" (1995). Persi é famoso por co-estrelar com Robert De Niro nos filmes de Scorsese, como "Touro Indomável", "Os Bons Companheiros" e "Cassino".