Nobel da Paz chinês Liu Xiaobo morre aos 61 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dissidente chinês Liu Xiaobo morreu aos 61 anos nesta quinta-feira (13), informou o governo da cidade chinesa de Shenyang, no nordeste do país, onde o Prêmio Nobel da Paz de 2010 vinha sendo tratado de um câncer de fígado em estágio tardio. Segundo as autoridades de Shenyang, Liu sofreu uma falência de múltiplos órgãos, e os esforços para salvá-lo falharam. Em 2009, o ativista foi condenado a 11 anos de prisão, acusado de "subversão" após reivindicar reformas democráticas no país. Ele foi um dos autores da chamada Carta 08, um manifesto que exigia a realização de eleições livres. Durante a cerimônia de entrega do Nobel em Oslo, em 2010, foi representado por uma cadeira vazia.