Pescadora acha criança enterrada na Ilha dos Valadares, em Paranaguá

O corpo de uma criança, aparentando ter entre 8 e 10 anos, foi encontrado enterrado em um barranco por uma pescadora na manhã desta quinta-feira,13. A vítima foi localizada em um local afastado no bairro Cidrão, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, no litoral do Estado.

Segundo as informações da Polícia Militar, pelas evidências o corpo é de uma menina, que teria sido levada até o local provavelmente por um carro. A Polícia Técnica investiga o caso.