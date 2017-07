Ônibus atropela pedestres e depois bate em poste na Grande São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus atropelou dois pedestres e na sequência bateu contra um poste na cidade de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13). Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, além dos pedestres atropelados, mais seis passageiros do veículo ficaram feridos. O acidente ocorreu por volta das 7h15. As vítimas receberam o primeiro atendimento ainda na calçada da rua Martim Francisco, em Vila Lucinda, onde o acidente aconteceu. Em seguida, todos os feridos foram levados por ambulâncias para hospitais da região. O impacto da colisão do veículo contra o poste também pôs abaixo toda a fiação elétrica. As causas do acidente serão investigadas.