Não acreditávamos nessa condenação, diz Gilberto Carvalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-ministro-chefe da Secretaria Geral da presidência de Lula, Gilberto Carvalho disse que o PT não esperava a decisão de Sergio Moro de condenar o ex-presidente. Carvalho falou à imprensa antes do início de entrevista coletiva na sede do diretório nacional do PT. A sentença, afirmou, não se baseia em provas concretas, mas em deduções. "Nenhum brasileiro, nem o Lula, pode ser condenado por convicções, sem provas." O ex-ministro disse que Moro "talvez" seja "prisioneiro de uma lógica que ele mesmo construiu com os procuradores de Curitiba". E que a sentença tem como consequência "evitar que o principal candidato da esquerda" concorra à eleição de 2018.