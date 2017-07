Dupla de Marcelo Melo vence em mais de 3 horas e está na final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Melo vai brigar pelo título em Wimbledon. Nesta quinta-feira (13), a dupla do brasileiro com o polonês Lukas Kubot venceu Henri Kontinen e John Peers, cabeças-de-chave número 1 do Grand Slam, por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 6/7 (4/7), 6/2, 4/6 e 9/7, em jogo de 3 horas e 32 minutos válido pelas semifinais do torneio, garantindo classificação para a decisão. Melo e Kubot quebraram Kontinen e Peers no sexto game do primeiro set. A parceria do brasileiro aproveitou a vantagem para fechar a parcial por 6 a 3. No segundo set, Kontinen e Peers chegaram a abrir 3 a 1, mas Melo e Kubot buscaram o empate nos dois games seguintes. A dupla do brasileiro, no entanto, levou a pior no tibereak, perdendo por 7 a 4. A resposta veio no começo do terceiro set. Melo e Kubot quebraram o primeiro serviço dos adversários e abriram 3 a 0. Os dois voltaram a pontuar no serviço dos oponentes e venceram a parcial por 6 a 2. Kontinen e Peers reagiram no sétimo game do quarto set, abrindo 5 a 3 em seguida. Os cabeças-de-chave número 1 aproveitaram a vantagem adquirida e fecharam a parcial por 6 a 4. O último set foi equilibrado até o 16º game, quando Melo e Kubot aproveitaram a oportunidade para fechar o jogo. Com os adversários sacando com 8 a 7 contra, a dupla do brasileiro conseguiu a única quebra da parcial e fechou com 9 a 7. É a segunda vez que Melo chega na final em Wimbledon e a terceira que o tenista atinge a final de um Grand Slam. Ao lado do croata Ivan Dodig, sua antiga dupla, o brasileiro foi vice na grama britânica em 2013 e campeão em Roland Garros dois anos depois. Na final, Melo e Kubot vão enfrentar o vencedor do duelo entre o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, cabeças-de-chave número 16 em Wimbledon, e os também croatas Nikola Mektic e Franko Skugor.