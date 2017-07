Presidente do TRF diz que caso de Lula será julgado antes da eleição

SÃO PAULO, SP, E CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Thompson Flores, disse nesta quarta-feira (13) que os processos da Lava Jato na corte, incluindo o do ex-presidente Lula, devem ser julgados antes da eleição de 2018.

Os prazos no Tribunal Regional têm importância crucial para a campanha do próximo ano, já que Lula pode ter a candidatura a presidente barrada se a sentença que o condenou no primeira grau for confirmada em uma instância superior. "Aqui é uma especulação minha, acredito que esse processo, ali por agosto, mais tardar em setembro, já está no tribunal.

E até agosto do ano que vem, nós temos calendário eleitoral, deve estar julgado ou pautado para julgamento", disse Thompson Flores, em entrevista à rádio "Bandnews". E reafirmou: "Até antes da eleição, eu posso lhe afirmar que todos esses processos serão julgados."

O presidente da corte, que tem sede em Porto Alegre, disse, porém, que não haverá nenhum privilégio no trâmite da ação penal de Lula. "É algo natural do processo.". As defesas ainda podem encaminhar embargos ao juiz Sergio Moro, ainda na primeira instância. A sentença que condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão foi expedida nesta quarta (12).

HISTÓRICO

Caso se cumpra o prometido por Thompson Flores, a apelação de Lula seria julgada mais rapidamente do que a média. O histórico de julgamentos dos casos da Lava Jato na segunda instância aponta que os prazos de análise são mais extensos. Em média, a corte demora um ano e quartro meses, após as sentenças de Moro, para dar sua decisão. Dessa maneira, o julgamento de Lula se estenderia até novembro do próximo ano.