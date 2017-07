Bradesco lança programa de demissão voluntária para funcionários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bradesco anunciou nesta quinta-feira (13) a abertura de um programa de demissão voluntária para funcionários do banco, sem definir metas para adesão entre os empregados. A instituição financeira também não detalhou os requisitos necessários para aderir ao plano. Segundo o Bradesco, a redução do quadro de funcionários não vai afetar "o elevado padrão de qualidade dos serviços prestados aos seus clientes e usuários, em todas as localidades em que atua". Até o primeiro trimestre do ano, o Bradesco tinha 106.644 funcionários. A remuneração dos empregados somada a encargos e benefícios totalizou, no período, R$ 4,244 bilhões, segundo o balanço do banco. Não há detalhes sobre o impacto que o programa poderia ter sobre o número de agências que o banco possui -havia 5.122 no final do primeiro trimestre. O enxugamento do quadro de funcionários ocorre em um contexto em que o banco elevou a aposta no ambiente digital e pouco tempo depois da compra do HSBC, aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em junho do ano passado. Em agosto de 2015, o Bradesco anunciou a compra da operação brasileira do HSBC por R$ 16 bilhões. Em novembro do ano passado, o presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que o Bradesco poderia fechar agências e transferi-las para postos de atendimento menores, em meio a uma sobreposição de unidades do HSBC. Em junho deste ano, o Bradesco lançou a plataforma Next, um banco totalmente digital, com serviços de conta-corrente, cartões (crédito e débito) e investimentos voltado ao público jovem. A plataforma permite criar objetivos financeiros, definir um orçamento mensal e organizar "vaquinhas" para eventos. O processo de abertura de conta é todo digital, sem necessidade de ir a uma agência bancária.