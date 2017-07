Nobel da Paz Liu Xiaobo morre aos 61 anos na China

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dissidente chinês Liu Xiaobo morreu aos 61 anos nesta quinta-feira (13), informou o governo da cidade chinesa de Shenyang, no nordeste do país, onde o Prêmio Nobel da Paz de 2010 vinha sendo tratado de um câncer de fígado em estágio avançado.

O departamento jurídico de Shenyang afirmou em um breve comunicado em seu site que Liu sofreu uma falência múltipla de órgãos e que esforços para salvá-lo fracassaram. Símbolo da luta pela democracia na China, Liu foi internado no Hospital Universitário N°1 de Shenyang no final de junho após passar oito anos preso. Afetado por um câncer de fígado em estágio terminal, ele obteve liberdade condicional para ser tratado.

Em 2009, o ativista foi condenado a 11 anos de prisão, acusado de "subversão" após reivindicar reformas democráticas no país. Ele se torna agora o primeiro Nobel da Paz a morrer privado da liberdade desde o pacifista alemão Carl von Ossietzky, que faleceu em 1938 em um hospital quando estava detido pelos nazistas. Liu foi um dos autores da chamada Carta 08, um manifesto que exigia a realização de eleições livres na China.

Durante a cerimônia de entrega do Nobel em Oslo, em 2010, foi representado por uma cadeira vazia. A atribuição do Prêmio Nobel provocou indignação na China, que congelou as relações de alto nível com a Noruega, o que afetou as exportações de salmão norueguês a China. Os dois países normalizaram as relações em dezembro de 2016. Pequim classificou Liu Xiaobo de "criminoso".

Logo após o anúncio da morte de Liu, o Comitê do Nobel afirmou que a China tem uma "grande responsabilidade" na morte prematura do ativista pela democracia. "Consideramos profundamente perturbador que Liu Xiaobo não tenha sido transferido a um estabelecimento onde poderia ter recebido um tratamento médico adequado antes que sua doença entrasse em estágio terminal", declarou a presidente do comitê, Berit Reiss-Andersen.

No Twitter, o ministro alemão da Justiça, Heiko Maas, prestou uma homenagem ao opositor chinês. "Sua resistência pela não violência o transformou em um herói da luta a favor da democracia e dos direitos humanos", tuitou. O secretário de Estado americano Rex Tillerson, afirmou que Liu Xiaobo "dedicou sua vida a melhorar a humanidade".

Tillerson pediu, além disso, que a China liberte a esposa do dissidente, Liu Xia, de sua prisão domiciliar vigiada e permita que ela deixe o país. O nome do Prêmio Nobel de 2010 é tabu na imprensa oficial, salvo nos jornais chineses em inglês que classificam Liu como "criminoso". Ele é desconhecido de grande parte da população de seu país.