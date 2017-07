'Confesso que jamais pensei que seria fácil', diz Temer

GUSTAVO URIBE E NATÁLIA CANCIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em meio à tramitação de denúncia que pode afastá-lo temporariamente do cargo, o presidente Michel Temer fez um desabafo nesta quinta-feira (13) e disse que jamais pensou "que seria fácil". Durante cerimônia de repasse de recursos para a saúde, o peemedebista afirmou que, ainda assim, fica animado com a possibilidade de recolocar o país "no rumo do qual nunca deveria ter saído". "Eu confesso que jamais pensei que seria fácil a missão em que me foi confiada, mas o que me dá ânimo é o fato que estamos recolocando o Brasil no rumo do qual nunca deveria ter saído", disse. Em uma alusão ao slogan do ex-presidente Juscelino Kubitschek, "50 anos em 5", o presidente disse que fez até o momento, "8 anos em 14 meses" e ressaltou que ficará mais um ano e meio no posto. "Tudo isso é feito em 14 meses de governo. Isso seria um trabalho que demoraria 4 anos, 8 anos. Portanto, estamos fazendo 8 anos em 14 meses, sem dúvida nenhuma", disse. O peemedebista criticou ainda aqueles que são contrários à reforma trabalhista, aprovada na última terça-feira (11). Segundo ele, "as pessoas não estão preocupadas com o conteúdo", mas fazem uma "luta política". Para ele, as mudanças nas atuais regras não vão destruir os trabalhadores, mas criar novas oportunidades de emprego. "Nós prosseguiremos com vigor na construção de um país de oportunidades para todos", disse. No evento, foi anunciado o repasse de R$ 1,7 bilhão a Estados e municípios para ações na atenção básica em saúde e oferta de transporte para pacientes. Segundo o ministro Ricardo Barros (Saúde), o valor tem base na economia de recursos gerados no último ano, de R$ 3,5 bilhões. Do total, R$ 771,2 milhões devem ser destinados a programas da atenção básica, como equipes do programa Saúde na Família e agentes comunitários de saúde.