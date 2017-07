Presidente da CCJ encerra debate

DANIEL CARVALHO E LUIZA FRANCO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), encerrou no início da tarde desta quinta-feira (13) o debate sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, segundo a qual o presidente Michel Temer cometeu crime de corrupção passiva no exercício do cargo. Agora, o relator e a defesa terão 20 minutos para se pronunciar. Líder do governo no Congresso, Andre Moura (PSC-SE) pediu a palavra, antes disso, para declarar a posição de seu partido sobre a admissibilidade da denúncia. Falou rapidamente, pois governistas querem acelerar o processo de votação. "É uma denúncia vazia, sem consistência, que não tem nada que seja comprometedor. Temos confiança de que a comissão vai rejeitar o pedido de denúncia." 'HITLER' Judeu, o relator da denúncia, Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), repudiou comentário feito pelo deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), vice-líder do governo de Michel Temer (PMDB) na Câmara, que comparou Zveiter ao ditador nazista Adolf Hitler e ao fascista Benito Mussolini. "Depois que fui nomeado fui agredido por vários colegas, mas nenhuma acusação foi tão grave", disse Zveiter. "Essa imputação já viola a honra de qualquer um, mais ainda contra um membro da comunidade que teve 6 milhões de membros mortos. Repudio veementemente essas acusações. Se alguém fez apologia [ao nazismo], foi o próprio Perondi, que deixou transparecer sua índole de preconceito religioso." Presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco disse que a presidência vai avaliar as palavras ofensivas e elas serão retiradas das notas taquigráficas. Elogiou Zveiter, dizendo que é um deputado sério e honesto. "Não se sinta desrespeitado no ambiente da CCJ."