Bar de Curitiba promove a quarta edição do Campeonato de Rollmops

O inusitado e divertido Campeonato de Rollmops, organizado pelo bar CanaBenta, caiu nas graças do público e já faz parte do calendário da capital paranaense. A quarta edição já tem data marcada: 12 de agosto, em comemoração aos 9 anos do CanaBenta.

Em apenas cinco minutos, os participantes precisam mostrar toda sua força e comer o maior número possível da iguaria alemã – sardinha e cebola em conserva em uma mistura de vinho branco, vinagre, sementes de mostarda e zimbro. Para auxiliar, os competidores têm à disposição água e cerveja.

“Aniversário é sinônimo de diversão, alegria, casa cheia, e o Campeonato de Rollmops tem tudo isso. O evento já virou tradição, tanto para os participantes, quanto para quem vai assistir e confraternizar”, conta o chef Délio Canabrava.

As inscrições acontecem entre os dias 14 e 21 de julho, diretamente no local durante o horário de funcionamento, no valor de R$ 30, com camiseta inclusa, que será entregue no dia do evento.

São duas baterias masculinas, com até 30 participantes, e uma feminina, com o mesmo limite de inscritos. Os três primeiros colocados das duas categorias garantem os troféus.