Curitiba recebe oficina de arquitetura para crianças

(foto: Divulgação)

Na próxima semana a arquiteta Simone Sayegh desembarca em Curitiba para promover a Casacadabra – Oficina de Arquitetura para Crianças, durante a programação especial de férias promovida pela Mercadoteca Kids. As aulas acontecem nos dias 19 e 20 de julho, das 14h às 18h.

As oficinas serão ministradas por Simone Sayegh, arquiteta formada pela FAU/USP e que há 16 anos trabalha na difusão da arquitetura. Além de seus textos constarem em livros de arquitetura e obras técnicas, ela é coautora do livro para crianças “Casacadabra, invenções para morar”.

O objetivo do evento é estimular as crianças a explorarem a cidade e as formas de habitá-la. “A atividade vai aguçar o olhar dos pequenos para as edificações e a relação entre elas. Como pensar a casa a partir do espaço em que será construída. Incentivar a criatividade na criação de ambientes”, conta o gestor da Plataforma ARQTTO, Marcus Andreoli, entusiasta e apoiador do evento.

A oficina inclui montagem de maquetes, o que ajudará as crianças a compreenderem elementos como sombras, aberturas, espaços, o que deixa a casa em pé, entre outros fatores da arquitetura. “Com o material reciclável, também podemos pensar sobre a reutilização e a transformação de seus usos”, afirma Sayegh.

A atividade começa com uma apresentação de fotografias sobre os diferentes tipos de moradias. E aí começa a interação com as crianças: o que cada uma vê, o que mais gosta, o que não gosta. Logo elas passam a desenhar, projetar e montar casas, utilizando material reciclável. A oficina também traz a criação de um bairro pelas crianças, até conceberem a cidade em si. “Entre outras coisas, discutimos sobre escalas e proporções”, lembra a professora.

A atividade é voltada a crianças de 6 a 12 anos e está sujeita a lotação das turmas (máximo de 30). O valor da inscrição é R$ 45. Reservas podem ser feitas através do telefone 41 3205-3901 ou do emaileventos@mercadoteca.com.br. A oficina tem ainda o apoio da Ouro Fino, água oficial do evento e que recentemente anunciou novo posicionamento, com embalagens mais sustentáveis. A programação completo da Mercadoteca Kids, que acontece até o dia 21 de julho, pode ser conferida na página do evento no Facebook.

SERVIÇO

Casacadabra - Oficina de Arquitetura para Crianças

19 e 20 de julho, das 14h às 18h

Na Mercadoteca (Rua Paulo Gorski, 1309)

Idade: 6 a 12 anos

Inscrições: R$45,00, pelo telefone 41 3205-3901 ou pelo email eventos@mercadoteca.com.br