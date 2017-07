Brasileiros participam de evento de coaching em Nova York com Tony Robbins

Já pensou em passar quatro dias, em Nova York, imerso com um treinador de alto desempenho e estrategista empresarial? O treinador, além de você, já treinou celebridades como o ex-presidente dos EUA, Bill Clinton, o tenista Andre Agassi, atores como Anthony Hopkins, Leonardo Di Caprio, Hugh Jackman e a apresentadora americana, Oprah Winfrey? Então, empresários brasileiros estão com as malas prontas para este desafio. Eles participarão, entre os dias 20 e 23 de julho, do Unleash The Power Within (Desperte seu poder interior), popularmente conhecido como UPW, evento de imersão com Tony Robbins, o maior e mais renomado coach da atualidade.

A participação dos brasileiros no evento é uma ação do Instituto Coaching, empresa paranaense que representa Tony Robbins no Brasil, que tem como CEO Adriano Faria, empresário da área educacional e Master Coach, em parceria com PuraEco Integral Wellness.

Faria explica que os participantes de um evento de imersão como esse passam por uma total mudança de mindset que transforma de cada ser. “Os participantes estão em busca de algo maior: um sonho, um propósito, uma missão. São pessoas que estão em busca de inspiração, liberdade, seja ela, pessoal, profissional ou afetiva. São dias muito intensos, de grandes transformações e o Tony tem qualificação e um método próprio, que atinge todas as pessoas do evento”, afirma.

Natali Sicchiery, diretora executiva de uma indústria de cosméticos, relata que participar do UPW em novembro de 2016 foi uma evolução pessoal que teve grandes reflexos em sua vida profissional. “Voltei mais focada. Os relacionamentos, seja com a equipe de trabalho ou mesmo com meus filhos melhorou muito. Sem contar que neste curto espaço de tempo meus rendimentos tiveram um aumento de 60%”, conta empolgada.

Em busca dessa realização profissional e pessoal está a médica Tallita Tauscheck. “Acompanho o Tony Robbins e seus treinamentos pelas mídias sociais. Se as dicas que ele disponibiliza já surtem resultado, imagine tendo um treinamento diretamente com ele. Vou aplicar tudo no atendimento aos pacientes”, compromete-se.

Quem é Tony Robbins

Robbins se apresenta como empresário, escritor, coach e filantropo. O faturamento de suas empresas e produtos chega próximo a cinco bilhões de dólares. Já foi apontado pela Accenture como um dos 50 Tops Intelectuais de Negócios do planeta. Seus treinamentos lotam centros de convenções e estádios. Já impactou mais de 50 milhões pessoas.

Robbins também se apresenta filantropo. Através da Fundação Anthony Robbins presta assistência para sem-tetos e alimenta mais de três milhões de pessoas em 56 países a cada ano, doando refeições ou ajudando a matar a sede com fornecimento de água potável.

Seus livros vendem milhões, são best sellers como: “Poder Sem Limite” (1987) e “Desperte o Gigante Interior” (1992),“Passos de Gigante” (1994), “Mensagens de Um Amigo”(1995), “Notes From a Friend” (1995), “Inner Strength”(2004), “Money Master The Game” (2014), “ Ushakeable”(2017) entre outros.

Instituto Coaching

O Instituto Coaching é a empresa de consultoria e treinamentos com o maior crescimento na atualidade no Brasil, atuando em todo o Paraná e em mais oito estados brasileiros. O Instituto Coaching é afiliado aHarvard Medical School e certificado pela Associação Internacional de Coaching.

Adriano Faria é empresário, coach e professor universitário,formado pela Universidade de Ohio, nos EUA em Leadership and Coaching Certification. Doutor em Educação e graduado em cinco cursos superiores: Filosofia, Teologia, Marketing, Pedagogia e Direito.

O Que É Coaching?

É um processo onde o Coach (profissional) se relaciona com o Coachee (cliente) com o objetivo de apoia-lo e direciona-lo em um processo de transformação e mudança de comportamento, desenvolvendo habilidades e competências. A metodologia do Coaching tem como objetivo tirar o Coachee do estado atual e levá-lo ao estado desejado, de maneira rápida e satisfatória, conquistando resultados extraordinários.

Atualmente existem várias aplicações do método, sendo os mais conhecidos: coaching pessoal, coaching profissional, coaching financeiro, coaching de relacionamentos e coaching para esportistas.

O evento

No pacote estão inclusos ingressos na área VIP, tradução simultânea para o português, material didático em português, camisas com frases do Tony Robbins para cada dia do evento, criando uma unidade e identidade para o grupo, além do acesso à comunidade de participantes no Facebook e Whatsapp para a realização de conexões e networking.