Simone e Simaria são as novas juradas do 'The Voice Kids'

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja Simone e Simaria serão as novas técnicas da terceira temporada do programa "The Voice Kids", da Globo, que tem previsão de estreia para 2018. “É, sem dúvida, mais uma realização na nossa carreira. Estamos muito felizes em integrar esse time tão maravilhoso, ao lado da Claudinha e do Brown. Acompanhamos as edições anteriores e é um talento melhor que o outro. Aguenta coração”, disse Simaria.

Já a irmã Simone afirma que é uma oportunidade incrível para a carreira delas e que estão prontas para assumir uma missão tão importante. “Fazer parte de um programa tão lindo, como esse, é uma glória! Queremos agradecer a cada um, que acreditou na gente, no nosso talento, e que permitiu que fizéssemos parte do ‘The Voice Kids’. Nosso coração está pulando de alegria. Estamos prontas para assumir essa missão tão importante de avaliar o talento desses jovens lindos e talentosos. Não vai ser fácil não, mas estamos prontas”, diz Simone.

O anúncio da troca da dupla Victor e Leo por Simone e Simaria acontece depois de o cantor Victor Chaves, 42, criticar a forma como a Globo conduziu sua saída e afirmar que não voltaria para a nova edição do reality show infantil. No dia 2 de julho, Victor afirmou que "jamais os procurei para pedir minha saída do programa". "Sou da paz, do amor e da arte. Com esta postagem, confirmo minha tristeza diante das pessoas que, diariamente, perguntam-me carinhosamente se eu voltaria ao programa. E por aqui afirmo: Não. O palco me fortalece, pois no teatro da vida, prefiro representar de forma genuína", escreveu o cantor, em sua conta no Instagram aos fãs.

Em fevereiro deste ano, Victor tinha sido acusado pela mulher, Poliana Bagatini, então grávida de quatro meses, de agredi-la. Poliana contou no boletim de ocorrência que, após uma discussão, ela foi jogada no chão pelo cantor, que ainda a chutou. Uma vizinha do casal, que ouviu a briga, teria ajudado Poliana a deixar o local.

Antes do início do programa do dia 26 de fevereiro, o apresentador André Marques informou que a Globo "repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade". Segundo o comunicado, Victor havia decidido se afastar do programa para "se dedicar totalmente a este caso". Na época, André Marques disse ainda que, em respeito às crianças, o programa seria mantido como foi gravado, com a participação do cantor.

Neste domingo (2), Victor afirmou que a informação de manter o "programa como foi gravado foi mentirosa". "Editaram minha imagem às claras e isso foi desrespeitoso e profano, não só para com as crianças pelas quais me dediquei zelosamente enquanto ali permaneci, mas também para com minha arte ali entregue, em conteúdo franco e positivo", escreveu Victor. Victor disse ainda ter provado sua inocência e que apenas foi indiciado por vias de fato. "Provei minha inocência diante da acusação de ter batido em alguém, um horror que não cometi. Fui indiciado por vias de fato, que não é crime, e minha intenção diante disto será esclarecida."

Na época, o cantor sertanejo negou as acusações de agressão em entrevista ao "Fantástico". "Eu jamais agrediria alguém na minha vida, muito menos a minha esposa, que está grávida do João", afirmou. Na ocasião, a Globo informou que tudo sobre o "assunto já foi dito enquanto o programa estava no ar".

MAIS MUDANÇAS

As mudanças no corpo de jurados do programa "The Voice Kids" também incluiu a troca das cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte. No final de junho, a Globo informou que as cantoras trocariam de lugar: Ivete será técnica no "The Voice Brasil" e Claudinha ficaria com o reality show infantil. Ivete se juntará aos colegas Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló na versão adulta do programa apresentado por Tiago Leifert. "Vai ser maravilhoso. Estou muito feliz", disse Ivete, segundo comunicado da Globo.

"O 'The Voice' é uma só família. Todo mundo sabe como eu sou louca por criança e estou contente com essa dança das cadeiras porque acredito que vamos nos divertir muito", disse Claudia, no mesmo comunicado. O ‘"The Voice Kids" terá apresentação de André Marques, com Thalita Rebouças nos bastidores, e direção artística de Creso Eduardo Macedo e direção-geral de Flavio Goldemberg.