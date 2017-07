Governo do Paraná entrega mais 170 viaturas para a polícia

(foto: Orlando Kissner/ANPr )

A Polícia Militar recebeu nesta quinta-feira (13) mais 170 novas viaturas, que seguirão para os comandos regionais e para batalhões especiais da corporação. Ao entregar os veículos, o governador Beto Richa destacou que o envio de viaturas para todas as regiões demonstra a preocupação do Estado em garantir mais segurança à população paranaense.

Esta foi a terceira grande entrega de viaturas policiais feita pelo Governo do Estado. Em um período de 15 dias, o governador repassou 843 veículos para as polícias Militar, Civil e Científica e para a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil. “Estamos vendo na prática o resultado do nosso ajuste fiscal. Estamos enviando viaturas a todos os 399 municípios paranaenses”, afirmou Richa.

Richa explicou que a distribuição dos veículos leva em conta critérios técnicos dos comandos das polícias, que determinam para onde as viaturas devem seguir. O lote é parte dos 1.100 novos veículos que estão sendo adquiridos pelo governo estadual. O investimento é de R$ 112,3 milhões. De 2011 para cá, 3 mil novas viaturas foram incorporadas à frota da Segurança Pública.

CÍRCULO VIRTUOSO – A renovação da frota, disse o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, garante mais presença das polícias nas cidades e também gera economia ao Estado, pois não há necessidades de manutenção constante nos veículos. “O que economizamos em manutenção das viaturas conseguiremos investir em outros equipamentos de segurança. É um círculo virtuoso que garante mais segurança ao Paraná”, declarou.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Maurício Tortato, explicou que as novas viaturas são personalizadas para cada município, o que amplia o poder de mobilidade da PM e o contato com o cidadão. “Isso aumenta o vínculo da gestão da frota e facilita a interação da sociedade no processo de fiscalização”, disse ele.

COMANDOS E BATALHÕES - Das novas viaturas, 15 ficam na capital (1º Comando Regional da PM), 28 para a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral (6º CRPM), 21 para o Norte e Norte Pioneiro (2º CRPM), 21 para o Noroeste (3º CRPM), 24 para os Campos Gerais e região Sul (4º CRPM) e 24 para o Oeste/Sudoeste (5º CRPM).

Também receberão os batalhões especiais de Polícia Ambiental Força Verde, Patrulha Escola Comunitária, Polícia Rodoviária Estadual, Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU).

PARANÁ SEGURO – O reforço da frota de viaturas faz parte das ações do Paraná Seguro, primeiro programa de investimentos planejado específico para a área da segurança pública já feito no Estado, lançado em 2011. As ações incluem a contratação de cerca de 11 mil policiais, compra de equipamentos, investimentos em inteligência e operações sistemáticas para combate ao tráfego e prisão de criminosos.

PRESENÇAS - Acompanharam a entrega das novas viaturas o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni; os secretários estaduais da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Mauro Moraes, Nelson Justus, Plauto Miró, Paulo Litro, Guto Silva, Alexandre Guimarães, Alexandre Curi, José Schiavinato, Mara Lima, Cristina Silvestri, Pedro Lupion, Ricardo Arruda, Wilmar Reichembach, Hussein Bakri e Élio Rusch.

Prefeitos reforçam importância da iniciativa

O prefeito de Tamboara (Noroeste), Antônio Cauneto, disse que ficou surpreso com a notícia de que seu município, de pouco mais de cinco mil habitantes, também receberia uma das viaturas. “Imaginávamos que a prioridade seria para os grandes centros, mas o Governo do Estado prova que é municipalista, que dá atenção aos pequenos, como Tamboara. Teremos muito mais segurança”, afirmou.

A situação é semelhante em São Carlos do Ivaí. Segundo o prefeito José Luiz Santos, a cidade aguardava nova viatura há muito tempo. “Agora recebeu uma personalizada, com o nome do município. É uma grande conquista”, disse.