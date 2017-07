Bob's abre loja com nova arquitetura e sanduíches feitos na hora

(foto: Divulgação)

O Bob's do Shopping Mueller, em Curitiba, reabre as portas, no próximo sábado, dia 15 de julho, com um novo projeto arquitetônico que utiliza estilo mais contemporâneo e funcional. A rede, que mantém o pioneirismo no setor de fast food, também investiu em tecnologia e reformulou toda a oferta, com foco nos consumidores das gerações Y e Z. Agora os produtos do Bob's são preparados na hora e dentro da receita determinada pelo próprio cliente, o que proporciona a todos uma experiência de consumo única.

A nova loja, que estará dentro dos padrões mais modernos do setor de fast food, investiu em tecnologia para permitir que os consumidores personalizem seus produtos, sem aumento do tempo de atendimento. A unidade servirá o cardápio completo da rede, que inclui sanduíches, batata frita, milk shakes, além de toda a linha de sobremesas.

Os pedidos poderão ser feitos diretamente no caixa ou em totens de autoatendimento. O novo modelo da loja permite que o cliente desfrute de molho à vontade e utilize o autosserviço de refrigerantes, além de poder optar por sanduíches em tamanhos P, M, G.

Atualmente Curitiba possui 18 pontos de venda e a expectativa é que sejam inaugurados, ao longo de 2017, mais cinco pontos de vendas no Paraná. Já a Região Sul possui mais de 150 PDVs e o Paraná concentra (possui ) 51.

“A rede Bob's comemora 65 anos e nosso foco continua sendo oferecer um negócio rentável para nossos franqueados. Não temos como objetivo apenas crescer, mas sim gerar experiência de consumo agradável para o nosso cliente”, afirmou o diretor geral da marca Bob's, Marcello Farrel.

Até o final desse ano, a rede Bob's pretende inaugurar cerca de 100 unidades em todos os estados do Brasil. A empresa dá continuidade ao plano de crescimento da rede, com investimento de R$ 225 milhões , que contemplam também marketing, remodelação de 140 pontos de venda e estrutura de suporte de rede.

SERVIÇO

LOCAL: Shopping Mueller

ENDEREÇO: Av. Cândido de Abreu, 127 - Centro Cívico, Curitiba - PR, 80530-060

LOCALIZAÇÃO DO BOB’S NO SHOPPING: G1-024