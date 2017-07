Série 'Westworld' lidera indicações ao Emmy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem "Game of Thrones", a HBO comemorou o sucesso de "Westworld" após o anúncio das indicações do Emmy, feito na quinta-feira (13). A série futurista recebeu 22 nomeações, deixando para trás "Stranger Things", com 18. Com o atraso da sétima temporada apenas para julho (começa neste domingo, 16) a recordista em indicações e estatuetas "Game of Thrones" ficou fora da disputa -a volta de "Twin Peaks" também estava inelegível. Com Evan Rachel Wood e Ed Harris no elenco (e Rodrigo Santoro em alguns episódios), "Westworld" se passa em um futuro não determinado, no qual pessoas ricas visitam um parque que simula o Velho Oeste e é povoado por androides, os anfitriões. Já a cultuada "Stranger Things", com Winona Ryder, faz uma volta aos anos 1980 e mostra o mistério por trás do desaparecimento de um menino. A Netflix divulgou nesta semana a estreia da segunda temporada para 27 de outubro. As duas concorrerão na categoria drama com outros títulos de peso, como "House of Cards" e "Better Call Saul". As estreantes "The Crown" (que venceu o Globo de Ouro da categoria) e "The Handmaid's Tale" receberam 13 indicações cada uma. Entre as comédias, "Veep", campeã das últimas duas edições aparece como favorita, com 17 indicações no total. A categoria série limitada deve ter disputa acirrada. O elogiado drama "Big Little Lies", com Nicole Kidman e Reese Witherspoon, concorre com "Fargo", produzida pelos irmãos Coen. Porém é "Feud" que surpreendeu neste quesito, com 18 indicações. A eterna princesa Leia de "Star Wars" também será lembrada na cerimônia do Emmy deste ano.A atriz Carrie Fisher (1956-2016) recebeu uma indicação póstuma como atriz convidada em série de comédia por sua participação em "Catastrophe". A entrega dos prêmios Emmy será em 17 de setembro.