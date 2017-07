Lily James, a Cinderela, será 'Meryl Streep jovem' em 'Mamma Mia 2'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lily James, 28, que viveu a Cinderela no filme lançado pela Disney em 2015, será a "jovem Meryl Streep" em "Mamma Mia: Here We Go Again!", continuação do musical de 2008 que arrecadou mais de US$ 600 milhões em bilheteria. O novo filme terá flashbacks de Donna, personagem de Streep, que no passado será vivida por Lily. As informações são do site "Playbill", especializado em musicais. Assim como o filme original, a trilha sonora da continuação terá hits do quarteto sueco Abba. A estreia está prevista para 2018. Original de Londres, o musical "Mamma Mia!" estreou na Broadway em 2001 e permaneceu em cartaz até 2015. No Brasil, o espetáculo foi montado em 2011.