Paralamas do Sucesso lançam canção inédita. Confira

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (13), Dia Mundial do Rock, os Paralamas do Sucesso lançam uma nova música. Após oito anos sem inéditas, a banda volta com "Sinais do Sim". O single é a primeira faixa do 13º álbum dos Paralamas, com lançamento previsto para o dia 4 de agosto e que leva o nome da canção. O último trabalho de inéditas do trio foi em 2009, com o disco "Brasil Afora". A nova música é assinada por Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, e foi lançada nas plataformas digitais.



Ouça a música "Sinais do Sim":