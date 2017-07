Lindbergh defende que PT não lance candidato se Lula for impedido

(foto: Agência Brasil)

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ), defendeu nesta quinta-feira (13) que o partido não lance candidato à Presidência caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja impedido de concorrer. Segundo ele, a proposta está em discussão dentro do partido. O líder disse que o PT lançaria candidatura aos demais cargos, à exceção da Presidência. "Vamos eleger uma bancada denunciando o golpe", disse o líder ao ser questionado sobre o impacto do boicote nas candidaturas ao Congresso. O presidente da CUT, Vagner Freitas, anunciou a realização de atos no dia 20 com o mote "eleição sem Lula é fraude". Esse foi também o discurso da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O tesoureiro do PT, Emídio de Souza, descartou no entanto a ideia de um plano b para o partido. "Só temos plano A".