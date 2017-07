Gibiteca tem colônia de férias com cursos gratuitos

Nas férias, a Gibiteca de Curitiba oferece opções para crianças interessadas em aprender a desenhar. De 18 a 21 de julho acontecerá a Colônia de Férias da Gibiteca, com cursos de Quadrinho, Narrativa e Roteiro, Mangá, Desenho de Figura Humana e Pintura com Aquarela. A idade mínima para participar é 10 anos.

Os cursos são gratuitos, têm duração de 3 horas, das 14h às 17h. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3321-3250 e pelo email gibitecadecuritiba@fcc.pr.gov.br .

“Outra possibilidade de atividade para os amantes dos quadrinhos é visitar o local, que é a primeira Gibiteca do Brasil, com um acervo com mais de 30 mil revistas”, diz o coordenador da Gibiteca de Curitiba, Fúlvio Pacheco.

Barão do Serro Azul

A Gibiteca fica no Centro Cultural Solar do Barão, residência de Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul, no bairro São Francisco. Ele recebeu este título da Princesa Isabel por defender a causa abolicionista.

Foi comerciante, produtor e o maior exportador de erva mate da região. Foi presidente da Câmara Municipal e deputado provincial, quando assumiu interinamente o governo da Província do Paraná. Também fundou Associação Comercial do Paraná.

O Barão do Serro Azul defendeu Curitiba durante a invasão dos maragatos, em 1893. Após a negociação com os invasores, foi considerado traidor pelas tropas do presidente Marechal Floriano. Morreu assassinado na Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá.