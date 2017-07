Flamengo inicia tratativas para repatriar o goleiro Diego Alves

DASSLER MARQUES E VINÍCIUS CASTRO SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo iniciou as conversas para tentar contratar o goleiro Diego Alves. Apesar dos valores envolvidos, o time rubro-negro tem bons motivos para ficar otimista com o desfecho positivo de uma negociação que já foi tratada como "impossível". De acordo com a apuração da reportagem, alguns pontos são fundamentais nas tratativas.

Aos 32 anos, Diego Alves tem como principal objetivo disputar a Copa do Mundo de 2018. Para isso, o goleiro do Valencia (ESP) deseja ficar mais próximo de Tite, até por um pedido do treinador em relação aos cotados para a posição. Nos últimos meses, o técnico da seleção brasileira deu demonstrações claras de que o cenário em relação ao gol está totalmente aberto. O titular Alisson tem a vaga ameaçada, mas começará a temporada como primeira opção na Roma.

Weverton caiu no conceito por sua má fase no Atlético-PR, enquanto Vanderlei e Cássio devem ser testados em breve. Neste contexto, Diego Alves também tem a admiração do estafe de Tite.

Em meio a um processo profundo de reformulação no Valencia, Diego Alves e o clube já têm praticamente definida a sua saída nesta janela de transferências. Neto, brasileiro que era reserva de Buffon na Juventus (ITA), chegou como um dos reforços mais importantes dos espanhois até aqui.

Em contrapartida, Diego tem um dos salários mais altos e já não é visto como nome imprescindível por lá. De olho na possibilidade de jogar no Brasil, Diego se manteve em ritmo forte mesmo nas férias. Com o auxílio de Leandro Franco, seu preparador há muitos anos, trabalhou em Ribeirão Preto antes e depois de servir a seleção na Austrália.O goleiro montou uma estrutura de primeira linha na própria casa no interior paulista e cuidou da forma nas últimas semanas.

Segundo pessoas próximas de Diego Alves, chegar a um acordo financeiro para retornar ao futebol brasileiro não é algo difícil de ser alcançado - os vencimentos dele giram em torno de R$ 900 mil e R$ 1 milhão, mas podem se enquadrar na realidade flamenguista, que imagina um salário aproximado de R$ 600 mil.

A diretoria rubro-negra recebeu a informação de que o jogador não vê problemas na questão econômica e sempre comentou que jogar no Flamengo seria uma escolha simples, pois se trata de um dos maiores clubes do país. A questão é como o compromisso será amarrado. Diego Alves tem contrato com o Valencia até junho de 2019.

A liberação em definitivo e o empréstimo estão em discussão. Nos bastidores do Flamengo, o otimismo é grande por um acerto. Tratado como "oportunidade de mercado", Diego Alves pode se tornar a solução de um setor que ainda tira o sono da torcida rubro-negra. A expectativa é de evolução nas conversas. A janela de transferências fecha no dia 20 de julho.