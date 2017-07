Como inscrever seu cão ou gato para castração em Curitiba

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

As cirurgias do Programa Municipal de Castração da Rede de Proteção Animal começam na última semana de julho. Os dois castramóveis vão atuar, inicialmente, nas regionais CIC e Boa Vista, as que têm a maior demanda entre as inscrições já feitas. As atividades na CIC acontecem a partir de 26 de julho e na Boa Vista, no dia 7 de agosto.

A estimativa da Rede de Proteção é que sejam atendidos nos dois locais cerca de 2.000 animais, em uma ação que deve durar dois meses. Após esse período, as unidades seguem para as próximas regionais – Pinheirinho e Cajuru. A programação seguinte pode variar de acordo com a demanda de cadastros.

As inscrições para os interessados em ter cães e gatos castrados continuam. O cadastro deve ser preenchido pelos tutores (responsáveis pelos animais) e está no site da Rede de Proteção Animal. Terão prioridade os cidadãos já beneficiados por programas sociais, como o Armazém da Família e Bolsa Família.

Serão castrados os animais originários de Curitiba, com idades entre cinco meses e oito anos.

Protetores

Os protetores de animais também podem inscrever os animais sob sua responsabilidade, mediante cadastro prévio. Após o cadastro, seguir o passo a passo da inscrição, indicando na forma de inclusão Protetor Independente e no campo do número do benefício o CPF do Protetor.

Passo a passo da inscrição:

1 - Acesse o site da Rede de Proteção Animal;

2 - Clique em Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos, no canto inferior direito e, em seguida, no link Cadastre seu Animal;

3 - Informe seu CPF para iniciar o cadastro;

4 - Preencha corretamente seus dados e os dos animais;

5 – Informe a forma de inclusão: Armazém da Família; Bolsa Família; ONG de Proteção Animal ou Protetor Independente;

6 – Clique em adicionar o animal e em seguida, vá até o fim da página, clique em Salvar e anote o protocolo gerado (cada animal inscrito terá um número de protocolo);

7 – Compareça à Rua da Cidadania da sua Regional para validação do benefício, apresente RG, CPF, o número de protocolo gerado e comprovante do benefício; exceto Protetores e ONGs;

8 – O agendamento do procedimento será feito pela Rede de Proteção Animal por contato telefônico.