Secretário dos EUA reúne-se com rei saudita para discutir crise no Catar

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, se encontrou ontem (12) em Jeddah, na Árabia Saudita, com o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud para discutir a crise do Catar, informaram as notícias locais da Al Arabiya. A visita de Tillerson faz parte de um tour que ele está fazendo pelo Kuwait, Catar e Arábia Saudita para tentar encontrar uma solução para questões regionais. A informação é da agência Xinhua.

O diplomata americano também encontrou-se em Jeddah com os ministros de Relações Exteriores da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Egito e do Bahrein, os quatro países que estabeleceram um boicote ao Catar, a quem acusam de promover o terrorismo e interferir nos assuntos internos de Estados árabes, ameaçando a paz e a segurança a nível nacional e internacional.

Esses países emitiram uma lista de 13 exigências para o Catar no final do mês passado, incluindo o encerramento da emissora de TV Al-Jazeera, o fim do financiamento e do apoio ao terrorismo, e o corte dos seus laços com o Irã.

Os quatro países discutiram meios para a eliminação do terrorismo e seus financiadores e enfatizaram as medidas tomadas contra o Catar à luz das alegações sobre a violação das leis e normas internacionais.