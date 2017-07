Ensaio das bandas É o Tchan e Molejo tem brincadeiras e improviso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ícones do pagode nos anos 1990, as bandas É o Tchan e Molejo realizaram na última sexta-feira (7) o primeiro show da turnê conjunta das bandas -a parceria começou na Virada Cultural, em São Paulo. O reportagem acompanhou o ensaio técnico das bandas na casa de shows Armazém Hall, em Lauro de Freitas, cidade da Grande Salvador (BA). As bandas aproveitaram para lançar a nova música "Varre e Segura": "Varre e Segura/varre e segura/É o Tchan e Moleo é só beleza pura". "Queremos as pessoas felizes, cantando, com as pernas doendo de tanto dançar. Vamos deixar todo mundo de perna bamba", afirmou Andrezinho. Os grupos compartilham a capacidade de despertar a memória afetiva de uma geração para a qual músicas como "Segura o Tchan" e "Samba Diferente" são hits obrigatórios de fim de festa. "O Molejo e o Tchan são bandas vintage, coisas antigas que nunca saem de moda. Estamos aqui neste momento porque fizemos coisas boas lá atrás, fizemos as pessoas cantarem e dançarem", afirma Beto Jamaica, vocalista do É o Tchan. O show reuniu cerca de 3.500 pessoas na casa de shows Armazém Hall sendo a maior parte do público formada por homens e mulheres entre 30 e 40 anos, que eram crianças ou jovens na época de maior sucesso do Tchan e Molejo. A turnê "Moletchan" já tem shows confirmados em Franca (11/08), Fortaleza (07/10), Uberlândia (20/10) e Brasília (21/10). Segundo o empresário do Tchan, Milton Meneses, os grupos devem passar também pelo Rio de Janeiro e cidades de Santa Catarina. DANÇARINAS As três dançarinas são anônimas. Sheila Melo virou empresária, Sheila Carvalho, apresentadora, e Jacaré, ator. Nos últimos dias, o cantor Beto Jamaica, 52, assumiu namoro com nova loira do Tchan, Gabrielle Mascarenhas, 27. "E assim foi o encontro mais lindo. Me perdi no teu olhar e tropecei no amor. Foi uma queda linda por esse teu sorriso. Amor meu!", escreveu Mascarenhas, em seu Instagram. Para quem não se lembra, Beto Jamaica já foi casado por cinco anos com Débora Brasil, a primeira morena do grupo. Já Compadre Washington namorou Sheila Carvalho por quatro anos.