Filha de Mouhamed Harfouch acompanha o pai em gravação de 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Mouhamed Harfouch, 39, aproveitou a gravação de uma festa julina na novela "Malhação", na qual ele interpreta o professor Bóris, para levar a filha para conhecer os estúdios da Globo. A pequena Ana Flor, que completa cinco anos no final de julho, acompanhou as gravações das cenas do pai. "Ela adora meu trabalho e ficou encantada. No dia seguinte, já perguntou 'Papai, vamos trabalhar?'. Ela é minha parceiraça, meu braço direito", diz. Ana Flor é filha do ator com a advogada Clarissa Eyer. Antes de "Malhação", Mouhamed esteve nas novelas "Liberdade, Liberdade" (2016), "Verdades Secretas" (2015) e "Amor à Vida" (2014).