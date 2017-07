Fernando e Sorocaba se apresentam em Curitiba

(foto: Divulgação)

Nesta sexta-feira (14) dupla Fernando e Sorocaba desembarca em Curitiba para show no Victoria Villa (Av. Victor Ferreira do Amaral, 2291 - Tarumã). A produção é da Massa Play, empresa do Grupo Massa que tem o objetivo de construir e fortalecer experiências culturais e de entretenimento. A casa abre às 22h, com previsão de início para às 00h.

Fernando e Sorocaba misturam música e muita diversão em um show já percorreu o País inteiro, além dos Estados Unidos, Europa e América Latina, composto por um repertório autoral repleto de hits, aliado à tecnologia, ilusionismo e efeitos especiais.

Entre os sucessos da dupla, destaque para “Casa Branca”, atual música de trabalho, “Anjo de Cabelos Longos”,“Gaveta”, “Madri”, “Teus Segredos” e as baladíssimas “Rolo e Confusão”, “Deixa Falar”, “Veneno”, “Da Cor do Pecado”, “É Tenso”, “As Mina Pira”, “Bobeia Pra Ver”, “Dia Dez” e muito mais.

Comemorando dez anos de carreira em 2017, Fernando e Sorocaba servem de referência para as novas gerações e são apontados, pela grande mídia, como um dos melhores shows da atualidade. Ao longo da apresentação, painéis de led criarão diferentes cenários a cada música. Destaque para o teletransporte, a bolha e o disco voador.

Sorocaba tem mais de 200 composições gravadas pela dupla e por outros artistas, como Luan Santana, Chitãozinho & Xororó, entre outros. Ele é o maior arrecadador em direitos autorais em shows no Brasil do ano de 2015. Já liderou o ranking do ECAD também nos anos de 2011 e 2012, e em 2010, 2013 e 2014, foi o segundo maior arrecadador brasileiro. Fernando é multi-instrumentista e se destaca na produção musical da dupla e de outros grandes artistas, como Chitãozinho & Xororó e Marcos & Belutti, ele assina a produção do atual trabalho, o CD/DVD “Tão Feliz”, que inclui “Aquele 1%”, uma das músicas mais tocadas no País, em 2015.

A apresentação no Victoria Villa, que será uma mistura de sons, canções, interatividade e emoções, conta com promoção da Massa FM.