Linha Verde Norte tem nova alteração de trânsito para obras

Em razão do avanço das obras de pavimentação, alargamento e melhorias na Linha Verde Norte, um novo desvio de trânsito começou a ser feito na tarde desta quinta-feira (13/7), no Bairro Alto. O fluxo que segue sentido Norte (São Paulo) agora passa pela via local da Linha Verde, em frente ao Hospital Vita. A mudança teve início às 12 horas.

Neste trecho, a via local (marginal) passa a ter sentido único de circulação (norte). A mudança é necessária para a continuidade das obras de pavimentação da pista central e escavação do canteiro central, que será transformado em uma via exclusiva do transporte coletivo, por onde passará o ônibus Ligeirão.

A marginal da Linha Verde recebeu nova pavimentação e reforço do asfalto, que permitem agora o desvio do tráfego. Com a alteração de trânsito, não será mais permitido acessar o hospital pela Avenida Caviúna. A entrada será feita apenas pela via local da Linha Verde. Somente moradores poderão ter acesso para a Avenida Caviúna.

Todo o desvio está bem sinalizado e o planejamento da execução das obras com a engenharia de trânsito da Setran foi feito para minimizar os transtornos no fluxo de veículos da Linha Verde Norte.

Retorno

Desde terça-feira (11/7) também foi bloqueado o retorno que existia na Linha Verde Norte, em frente ao hospital. Os motoristas que precisam passar de um lado para o outro da Linha Verde devem utilizar a trincheira da Rua Gustavo Rattman.

Os motoristas que seguem sentido Atuba e precisam ir para o Bacacheri podem retornar tanto pela trincheira quanto no viaduto da Rua Alberico Flores Bueno.

Liberação

No início do mês de julho foi liberado o acesso da Linha Verde Norte com a Rua Mercedes Seiler Rocha. Este trecho estava bloqueado desde março para obras. Também foi liberada a faixa esquerda da Rua Fagundes Varela, após a Gustavo Rattman.

Agora, o motorista pode seguir pela Fagundes Varela e acessar a Mercedes Seiler Rocha, que voltou a ter sentido único, da Linha Verde para o bairro. Com isso, motoristas que desejam seguir sentido bairro Tingui ou Avenida Prefeito Erasto Gaertner não precisam mais entrar à esquerda na Anita Ribas ou Amazonas de Souza Azevedo, apenas seguir pela Fagundes Varela e Mercedes Seiler Rocha.

Obras

As obras em andamento fazem parte dos trabalhos de pavimentação, alargamento e melhorias na Linha Verde Norte, desde o viaduto da Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, até o Conjunto Solar, no Bacacheri, cerca de 3,4 quilômetros.

O investimento total nas obras neste trecho da Linha Verde Norte é de R$ 50 milhões e a previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2018.