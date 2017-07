Honda anuncia recall do modelo Accord a partir do dia 30 de agosto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A montadora de automóveis Honda comunicou nesta quinta-feira (13) recall do modelo Accord. A empresa convocou os proprietários do modelo a comparecerem a uma concessionária da marca, a partir de 30 de agosto para manutenção. Os veículos terão a substituição do sensor responsável pelas medições de tensão, corrente, resistência e temperatura da bateria. As informações são da Agência Brasil. A Honda informou que foi constatada infiltração de líquido no interior do sensor, o que pode acarretar curto-circuito e aquecimento do sensor, com possibilidade de incêndio. Tais situações podem causar danos materiais e lesões graves, ou fatais, aos ocupantes dos veículos e terceiros, de acordo com a Honda. Em nota, a Fundação Procon-SP afirma que “os consumidores que já passaram por algum acidente causado pelo defeito apontado poderão solicitar, por meio do Judiciário, reparação por danos morais e patrimoniais, eventualmente sofridos”. O Procon-SP mantém, desde 2002, um banco de dados com informações sobre todas as campanhas de recall realizadas no Brasil. Para agendar o recall e obter mais informações, o proprietário do veículo Honda deve telefonar para 0800-7013432 ou acessar o site www.honda.com.br. Confira os automóveis inclusos no recall: Ano/modelo 2013 – Chassis finais: DA530001 a DA530108 – Data de produção: 18/7/2012 a 10/7/2013; Ano/modelo 2014 – Chassis finais: EA530001 a EA530221 – Data de produção: 10/9/2013 a 6/5/2014; Ano/modelo 2015 – Chassis finais: FA530001 a FA530094 – Data de produção: 17/1/2015 a 9/6/2015; Ano/modelo 2016 – Chassis finais: GA530001 a GA530010 – Data de produção: 14/5/2015 a 2/9/2015.