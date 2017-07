Inverno mais frio em seis anos em Campos do Jordão impulsiona turismo

TANIA CAMPELO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP (FOLHAPRESS) - A temporada de inverno de 2017 em Campos do Jordão é, até agora, a mais fria dos últimos seis anos. É o que indicam os dados registrados pelo Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), entre 1º de junho e 12 de julho, última quarta-feira. De acordo com o centro, a temperatura máxima média registrada na cidade neste período foi de 16,71ºC, a mais baixa desde 2010, quando começou a operar a estação meteorológica automática utilizada atualmente. Até então, a máxima média histórica mais baixa tinha ocorrido em 2015 (17,28ºC). Já a temperatura mínima média registrada na cidade foi de 6,07ºC, a menor desde 2011 (5,69ºC). Para a climatologista do CPTEC Renata Tedeschi, é prematuro afirmar que o inverno 2017 será mais frio que o de anos anteriores. "Apesar de não termos registro de temperaturas baixas extremadas, as médias indicam que o frio está mais constante em Campos do Jordão nessa primeira metade do inverno, porém, não sabemos se essa tendência será mantida até o final de agosto", disse ela. Neste ano, a temperatura mais baixa registrada em Campos foi de -0,5ºC, no último dia 5. No ano passado, a cidade chegou a registrar -1.8ºC no dia 12 de junho. Renata lembra que para fins meteorológicos considera-se como inverno o trimestre junho, julho e agosto. TURISMO A pedagoga Paula Valério, de 34 anos, de Guarujá, litoral sul de São Paulo, decidiu visitar Campos quando viu que a cidade havia registrado temperatura negativa. Ela chegou domingo na cidade. "Não consegui pegar temperaturas negativas, mas chegou a quatro graus e isso pra mim é muito frio. Foi uma experiência incrível. Além disso, a cidade tem muitas atrações, Gostei de passar essa semana aqui e pretendo voltar." Os empresários do setor hoteleiro e gastronômico estão animados com as baixas temperaturas. De acordo com Roselaine Dantas, diretora executiva do Campos do Jordão Convention & Visitors Bureau, a expectativa é que a ocupação dos leitos fique entre 90% e 95% a partir do próximo final de semana. "Até agora estamos com um índice entre 80% e 90% de ocupação, mas na segunda quinzena de julho sempre registramos aumento, que deve ser maior este ano por conta do frio que está intenso e constante", disse. O gerente do hotel Leão da Montanha, Eder Cruz, acredita que o local deve registrar aumento de 20% a 30% na efetivação das reservas, em relação ao ano passado. "O pessoal está animado com o frio. Temos um acumulado de 86% de ocupação este mês, todos os dias", afirmou Eder. Luís Fernando Peretti, presidente do Grupo Cozinha da Montanha, associação que reúne 20 restaurantes em Campos do Jordão, também percebe aumento no movimento de turistas na cidade. "Este ano percebemos movimentação ao longo de toda a semana. Acredito que muitos turistas que deixaram de viajar para o exterior nestas férias decidiram aproveitar Campos. Além das cidades paulistas, estamos recebendo muitos turistas do Rio de Janeiro e do Nordeste", disse o empresário. Segundo a prefeitura, a estimativa é que 1,5 milhão de visitantes passem pela cidade nesta temporada –que começou no Feriado de Corpus Christi e segue até 31 de julho. Um aumento em relação ao 1,4 milhão de turistas que passaram pelo município no mesmo período do ano passado. BAR DE GELO Como todos os anos, além dos concertos da programação oficial do Festival de Inverno, Campos do Jordão recebe uma série de investimentos em projetos de lazer para o turista. Entre as novidades deste ano estão o Arena, uma área de 5.000 metros quadrados instalada na Vila Abernéssia, logo na entrada da cidade. O espaço será inaugurado nesta quinta-feira (13) e conta com cinema com teto panorâmico, apresentação de DJs, stand up comedy, shows de MPB, estação de games e atividades esportivas. No bairro de Capivari, principal reduto turístico da cidade, um bar de gelo tem atraído os turistas que querem curtir um frio de até -15ºC. "Usamos 30 toneladas de gelo para fazer o Iceland, que está fazendo muito sucesso entre adultos e crianças. O bar tem esculturas, cadeiras, copos, balcão e até um escorregador feito de gelo", disse Peretti, responsável pelo empreendimento. Ele não informou o valor do investimento. Outra atração que tem feito sucesso é a pista de patinação no gelo instalada no Boulevard Campos do Jordão. O local abrigou por 20 anos o shopping sazonal Market Plaza, que há dois anos deixou de funcionar. O Boulevard conta com praça gastronômica e uma pista para carrinhos com réplicas de carros tradicionais, como o Mini Cooper, o BMW i8 e o Silverado da Chevrolet. Os miniveículos podem ser dirigidos por crianças ou guiados por controle remoto pelos adultos.