Filho de Guerra recebe alta do hospital após afogamento em piscina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho de Alejandro Guerra recebeu alta do hospital nesta quinta (13) após sofrer um afogamento há dez dias durante uma festa. Assael, de 3 anos de idade, já está em casa com família. "Deus é bom! Obrigado a todas as pessoas pelas mensagens e pelas orações. Já em casa. Um abraço", postou a família do garoto no Instagram de Assael. Na foto, o pequeno aparece abraçado com o pai. A família ainda comemorou o fato de Assael estar em casa com vídeos da criança brincando com o jogador do Palmeiras. A criança se afogou na piscina da casa no bairro residencial de Alphaville, em Barueri (Grande São Paulo), e foi resgatada pelo 18º Corpo de Bombeiros da cidade. Por conta do ocorrido com o filho mais novo, Guerra, que estava concentrado com o Palmeiras no Equador para o jogo contra o Barcelona, pela Libertadores da América, voltou ao Brasil às pressas para ficar com a família.